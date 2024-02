CBDude est votre nouvelle boutique en ligne 100% légale pour acheter du CBD au meilleur prix du web ! Retrouvez chaque semaine des nouvelles références autour du CBD. CBDude.fr, le CBD vraiment pas cher !

Le CBD (cannabidiol) est un cannabinoïde qui se trouve dans la plante de cannabis. Contrairement au THC (tétrahydrocannabinol), il ne produit pas d'effets psychoactifs et n'est pas considéré comme une substance illégale dans de nombreux pays.

Le CBD est souvent utilisé pour ses propriétés thérapeutiques potentielles, notamment pour soulager l'anxiété, réduire la douleur et l'inflammation, et améliorer le sommeil. On le trouve sous diverses formes, comme des gélules, des huiles, des crèmes topiques et des e-liquides pour cigarettes électroniques.